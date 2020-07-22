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22.07.2020 - 11:33 | | Ä°STANBUL (AA)

BeÅŸiktaÅŸ, Yusuf TunaoÄŸlu'nu andÄ±

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼, eski futbolcularÄ±ndan Yusuf TunaoÄŸlu'nu vefatÄ±nÄ±n 20. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde andÄ±.Â

BeÅŸiktaÅŸ, Yusuf TunaoÄŸlu'nu andÄ±
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Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Efsane futbolcularÄ±mÄ±zdan Yusuf TunaoÄŸlu'nu vefatÄ±nÄ±n 20. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde saygÄ±yla ve rahmetle anÄ±yoruz. 1946 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Yusuf TunaoÄŸlu, altyapÄ±mÄ±zdan A takÄ±ma yÃ¼kselen isimlerden biriydi. BeÅŸiktaÅŸ formasÄ±yla iki TÃ¼rkiye Ligi ve bir CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ± ÅŸampiyonluklarÄ± yaÅŸayan TunaoÄŸlu, aktif futbol yaÅŸantÄ±sÄ±nÄ± noktaladÄ±ktan sonra uzun yÄ±llar altyapÄ±mÄ±zda gÃ¶rev aldÄ±. 2000 yÄ±lÄ±nda geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸama veda eden Yusuf TunaoÄŸlu'nu vefatÄ±nÄ±n 20. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde saygÄ±yla ve rahmetle anÄ±yoruz." denildi.

BeÅŸiktaÅŸ, Yusuf TunaoÄŸlunu andÄ±

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