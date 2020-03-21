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21.03.2020 - 07:00 |

Beşiktaş zorluk çıkarmayacak! "Ayrılmak isteyen hemen gidebilir"

Beşiktaş yönetimi, Boateng başta olmak üzere koronavirüs yüzünden veda hazırlığı yapan yabancı oyunculara zorluk çıkarmayacak: "Ayrılmak isteyen hemen gidebilir"

Beşiktaş zorluk çıkarmayacak! "Ayrılmak isteyen hemen gidebilir"

SERDAR SARIDAĞ

Mali kriterler kapsamında kadronun maliyetini 30 milyon euronun altına çekmek isteyen siyah-beyazlılar, sezon sonunu beklemeden özellikle verimsiz yabancılarla yolları ayırmayı planlıyor. Yönetim, maaşı yüksek olan yıldız oyuncularla da masaya oturarak indirim talep edecek

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de de liglerin ertelenmesi üzerine önceki akşam tüm takıma izin veren Beşiktaş Yönetimi, salgın veya başka nedenlerle ayrılmak isteyen oyunculara kolaylık sağlayacak.
Siyah-beyazlılar, ligde maçların seyircisiz oynatılmasına karar verildiği dönemde başta Kevin Prince Boateng olmak üzere huzursuzluk yaşayan yabancılara ayrılık konusunda zorluk çıkarmayacak. Trabzonspor’la hafta başında vedalaşan Obi Mikel gibi sözleşmesini karşılıklı feshederek Türkiye’den ayrılmak isteyen Boateng’e, “Şu an dünyanın neresine gidersen git, her yerde salgın var. Yine de karar senin” diyerek kalması için baskı yapmayan siyah-beyazlılar, şu an bile ayrılmayı düşünene kolaylık sağlamayı planlıyor.

Beşiktaş zorluk çıkarmayacak Ayrılmak isteyen hemen gidebilir



Bütçe düşürülecek
Yeni sezonda hem koronavirüs hem de mali kriterler nedeniyle zaten daralmaya gidecek olan yönetim, çok yüksek maaş alan oyunculardan da yıllık ücretlerinde indirim yapmalarını talep edecek. Kadronun toplam bütçesini 30 milyon euronun altına çekmek isteyen ve bu kapsamda alt yapıdan gelen gençleri takıma kazandırmayı hedefleyen Beşiktaş Yönetimi, koronavirüsün getirdiği maddi zararı da, yabancı oyuncularının bir kısmını göndererek çözmek istiyor. Bu nedenle gidene ‘dur’ demeyecek olan siyah-beyazlılar, yüksek maaş alan yerli oyuncularla da indirim için masaya oturacak.

Beşiktaş zorluk çıkarmayacak Ayrılmak isteyen hemen gidebilir

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