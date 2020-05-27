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27.05.2020 - 18:41 | | Fotomaç

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! 18 Milyon TL

Sezon başında Beşiktaş'ın Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi! 18 Milyon TL
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Sezon başında siyah beyazlıların Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin'in satışı artık çok yakın.

"Zulte Waregem, golcü futbolcu için 2.5 milyon euro ödemeyi planlıyor ancak öncesinde garanti istiyor. Waregem yetkilileri, Beşiktaş'ın golcüsünü aldığı taktirde karla satabileceğinden emin olmak istiyor.

Larin, Zulte Waregem'i kesinlikle hayal kırıklığına uğratmadı. 25 yaşındaki golcü 7 gol 10 asistle oynadı.

Zulte Waregemli yetkililer, Beşiktaş'ın golcüsünü satın alma yetkisine sahip ve buna kısa süre içerisinde karar vermek zorunda. Ucuz bir futbolcu değil, 2.5 milyon euro (18 Milyon TL). Ancak, onun bir sonraki satışında kar elde edebileceklerinden emin olmak istiyorlar."

Beşiktaşa Cyle Larin müjdesi 18 Milyon TL

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