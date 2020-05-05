Beşiktaş'a Cyle Larin müjdesi

Zulte Waregem’e kiralanan Kanadalı forvet, Belçika’da 9 gol, 11 asistlik katkısıyla yıldızlaştı. Performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki golcü için Zulte 2.5 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı. Transfer yarışına Yunan ekibi PAOK da dahil oldu. Sezon sonunda iki ekip, Larin için Kartal’ın kapısını çalacak.

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