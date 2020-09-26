Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'a dönen Aboubakar ilk idmanına çıktı
26.09.2020 - 15:02 | | İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaş'a dönen Aboubakar ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın saat 16.00'da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek olan Vincent Aboubakar da sağlık kontrolünün ardından takımla ilk idmanına çıktı.

ABONE OL

Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik çalışmasının yer aldığı program uygulandı. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

ABOUBAKAR İLK ANTRENMANINA ÇIKTI
Beşiktaş'a dönen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar da sağlık kontrolünün ardından idmanda yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada; 28 yaşındaki futbolcunun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği kaydedildi. Detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar'ın, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı belirtildi.

YOLCULUK AKŞAM
Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı karşılaşma için saat 17.30'da özel uçakla Konya'ya giderek kampa girecek.

Beşiktaşa dönen Aboubakar ilk idmanına çıktı

    Murat Boz, golfe başladı: Artık Tiger Woods düşünsün...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku!
      Son dakika | Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku!
    2. Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor: 105-72
      Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor: 105-72
    3. Beşiktaş'a dönen Aboubakar ilk idmanına çıktı
      Beşiktaş'a dönen Aboubakar ilk idmanına çıktı
    4. 41 yaşındaki Valentino Rossi, Petronas Yamaha için yarışacak
      41 yaşındaki Valentino Rossi, Petronas Yamaha için yarışacak
    5. Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
      Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor Yeni Maltya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Trabzonspor Yeni Maltya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı!

    Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı!

    CANLI | Kayserispor - Erzurumspor

    CANLI | Kayserispor - Erzurumspor

    Galatasaray derbiye moralli gidiyor

    Galatasaray derbiye moralli gidiyor

    Sıradaki Haber