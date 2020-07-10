Beşiktaş'a durmak yasak

Ligde dün akşam sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş, Yeni Malatyaspor sınavı için çalışmalarına sabah saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, sahada ve salonda yapılan rejenerasyon çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile idmana başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.