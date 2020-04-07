07.04.2020 - 16:59 |
BeÅŸiktaÅŸ'a Ä°ngilizler'den Nyland tepkisi!
Kaleci transferi konusunda Aston Villa'dan Orjan Nyland'la adÄ± geÃ§en BeÅŸiktaÅŸ'a Ä°ngiliz taraftarlardan tepki geldi. Ä°ngiliz taraftarlar, NorveÃ§li kaleciyi almamalarÄ±nÄ± istedi.Â
Celal Umut Eren - Skorer DÄ±ÅŸ Haberler
Gelecek sezon kadrosuna iyi bir kaleci takviyesi yapmak isteyen BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in Aston Villa'dan Orjan Nyland ismi gÃ¼ndeme geldi.
NorveÃ§li kaleciyle siyah-beyazlÄ±larÄ±n ilgilendiÄŸi iddiasÄ± Ã¼zerine Aston Villa taraftarlarÄ± sert tepki gÃ¶sterdi. Sosyal medya Ã¼zerinden Ã§Ä±kan haberlere yorum yapan Ä°ngiliz taraftarlar, Nyland'Ä±n gÃ¶nderilmemesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n baÅŸka plan yapmasÄ±nÄ± isteyen Villa tribÃ¼nleri; ÅŸu an Fransa'da Toulouse'da kiralÄ±k oynayan diÄŸer kalecileri Kalinic'i iÅŸaret etti.
BirÃ§ok taraftar; vurgulayarak 'HayÄ±r' yanÄ±tÄ±yla transfer iddiasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.Â