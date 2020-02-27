Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı
27.02.2020 - 13:29 | | DHA

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 24'üncü haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'de 24'üncü haftanın açılış maçında yarın saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda mücadelenin kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 21 futbolcuyu dahil ettiği kadro şöyle:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N'Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Rıdvan Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby, Kevin Prince Boateng."

Beşiktaşın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

    Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

    RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

    Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

    Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

    Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

    Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0  

    Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

    Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

    Sıradaki Haber