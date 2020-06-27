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27.06.2020 - 14:18 |

Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Ninua'ya hacker şoku!

Beşiktaş’ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Nika Ninua, siyah-beyazlılara imza atmaya hazırlandığı günlerde büyük bir şok yaşadı. Dinamo Tiflis’in kaptanı 21 yaşındaki futbolcu, transfer süreci nedeniyle takımının son lig maçında 18 kişilik kadroya alınmamıştı.

Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Ninua'ya hacker şoku!
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni transferleri olacağını öğrendikleri futbolcunun sosyal medya hesabına bir haftadır yoğun bir ilgi gösteriyorlardı. Ancak dün itibariyle Gürcü futbolcunun instagram hesabı erişime kapandı.

Bazı futbolseverler sosyal medya üzerinde yaptıkları yorumlarda, oyuncunun hesabını kapattığını ya da hesabın çöktüğünü söyleseler de gerçeğin farklı olduğu ortaya çıktı. Nika Ninua’nın instagram hesabının hacklendiği öğrenildi. Futbolcunun başına ilk kez böyle bir şeyin geldiği belirtildi.

Beşiktaşın anlaştığı iddia edilen Ninuaya hacker şoku

Genç futbolcunun hesabı hacklenmesi nedeniyle 2 gündür erişime kapalı bir hale gelirken, yeniden açılabilmesi için çalışmaların devam ettiği belirlendi. Son günlerde takipçi sayısı hızla artan hesabındaki gelişmelerin futbolcuyu çok memnun ettiği ancak yaşanan talihsiz durumla birlikte moralini bozduğu öğrenildi.

Her bir paylaşımına 2-3 bin yorum yapılması, ‘Welcome to Besiktas’ şeklinde ifadelerin kullanılması ve siyah-beyazlı taraftarların reaksiyonu karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığı öğrenilen futbolcunun hesabındaki sorundan dolayı, Beşiktaş-Konyaspor maçını izlediği görüntüleri kız arkadaşının hesabından gerçekleştirdiği tespit edildi. 

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