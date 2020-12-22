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22.12.2020 - 10:15 |

Beşiktaş'ın Avrupa'da tek rakibi Ajax

Siyah-beyazlılar, son dönemde golcülüğüyle dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ın Avrupa'da tek rakibi Ajax
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Beşiktaş, son dönemde golcülüğüyle dikkat çekiyor. Süper Lig'de attığı 25 golle zirveye yerleşen Beşiktaş, son 5 maçta tam 15 gol kaydetti. Kartal, üst düzey hücum performansıyla çıkışa geçerken bu alanda Avrupa'nın da en iyileri arasında yer alıyor.

Avrupa'nın 10 büyük ligi İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, Belçika, Rusya ile Türkiye kıyaslandığında Beşiktaş'ı son 5 maçta geçen sadece tek bir kulüp var o da 19 gol atan Hollanda ekibi Ajax. Bu liglerde siyah-beyazlılarla aynı rakama sahip olan İngiltere Premier Lig devleri Liverpool, Manchester United ve Belçika'dan Genk, Beşiktaş'la birlikte ikinci sırayı paylaşıyor.

Süper Lig'de toplam 25 gol atan ve bu alanda zirveye çıkan siyah-beyazlı takımda 11 farklı oyuncunun ağları havalandırması dikkat çekiyor.

Beşiktaşın Avrupada tek rakibi Ajax

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