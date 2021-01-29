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29.01.2021 - 12:25 |

Beşiktaş'ın efsane kalecisi Varol Ürkmez hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane kalecilerinden Varol Ürkmez, hayatını kaybetti. 1937 doğumlu Varol Ürkmez, kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Birden fenalaşan Varol Ürkmez, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Varol Ürkmez'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Beşiktaş'ın efsane kalecisi Varol Ürkmez hayatını kaybetti
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Efsane kaleci Varol Ürkmez, dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Siyami Ersek Hastanesi'nde ilk müdahale yapılan Ürkmez'in kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Ürkmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli kaleci uzun yıllardır kanser tedavisi görüyordu.

Varol Ürkmez, 1937 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Kariyerine Beşiktaş'ta başlayan efsane keleci sırasıyla Altay, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği gibi takımlarda oynadı. Uzun süre milli takımın da kalesini koruyan Varol Ürkmez, 84 yaşındaydı.

Beşiktaş'ın şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Varol Ürkmez için Altay da 'veda' mesajı yayınladı.

ALTAY'DAN VAROL ÜRKMEZ'E VEDA MESAJI

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın unutulmaz kalecisi Varol Ürkmez, 84 yaşında hayatına kaybetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "1960-1968 yıllarında formamızı giyen, A Milli kalecimiz Varol Ürkmez 84 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Yeteneği, renkli kişiliğiyle Türk futbolu ve Büyük Altay'ımızda bıraktığı tüm izleri unutmayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Beşiktaş'tan Altay'a transfer olan Varol Ürkmez, Galatasaray, Manisaspor, Gençlerbirliği kulüplerinde de görev aldı.

 

 

 

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