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24.07.2020 - 14:21 |

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, kamp kadrosuna 17 futbolcu dahil etti.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği kamp kadrosu belli oldu
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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

Beşiktaşın Gençlerbirliği kamp kadrosu belli oldu

Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00’da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil ettiği 17 futbolcu şöyle: 

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba, Elneny, N'Koudou, Necip Uysal, Vida, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Yılmaz, Gökhan Gönül ve Diaby."

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