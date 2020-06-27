27.06.2020 - 01:45 |
Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua, Konyaspor maçını izledi!
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Nika Ninua, Beşiktaş - Konyaspor maçını izledi.
Gürcistan'nın Dinamo Tiflis takımında forma giyen Nika Ninua, Beşiktaş ile prensipte anlaştı. Yıldız isim Dinamo Tiflis'in son maçında kadroda yer almadı.
Öte yandan Nika Ninua, Beşiktaş'ın Konyaspor maçını telefondan takip etti. Yıldız ismin o anları sosyal medyada paylaşıldı.
Siyah-beyazlı taraftarlar videoya büyük ilgi gösterdi.
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