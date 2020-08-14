14.08.2020 - 20:30 | | AA
Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua, PAOK'a transfer oldu!
İsmi Beşiktaş ile anılan Gürcü futbolcu Nika Ninua, Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PAOK ile anlaştı.
Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PAOK, Gürcü futbolcu Nika Ninua'yı renklerine bağladı.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PAOK, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Ninua, son dört sezonda ülkesinin Dinamo Tiflis takımıyla 95 maça çıktı ve 14 gol attı.
Ronaldinho ve Vagner Love Ayak Voleybolu Oynuyorlar