Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua, PAOK'a transfer oldu!
14.08.2020 - 20:30 | | AA

Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua, PAOK'a transfer oldu!

İsmi Beşiktaş ile anılan Gürcü futbolcu Nika Ninua, Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PAOK ile anlaştı.

Beşiktaş'ın gözdesi Nika Ninua, PAOK'a transfer oldu!
ABONE OL

Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PAOK, Gürcü futbolcu Nika Ninua'yı renklerine bağladı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi PAOK, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. 

Ninua, son dört sezonda ülkesinin Dinamo Tiflis takımıyla 95 maça çıktı ve 14 gol attı.

Beşiktaşın gözdesi Nika Ninua, PAOKa transfer oldu

Ronaldinho ve Vagner Love Ayak Voleybolu Oynuyorlar

    Sampdoria yeni sezon formalarını tanıttı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? (14 Ağustos 2020)
      Barcelona-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? (14 Ağustos 2020)
    2. Beşiktaş başantrenörü Burak Bıyıktay: "Transfer yapmayacağız"
      Beşiktaş başantrenörü Burak Bıyıktay: "Transfer yapmayacağız"
    3. Fenerbahçe'de Miha Zajc sağlık kontrolünden geçti!
      Fenerbahçe'de Miha Zajc sağlık kontrolünden geçti!
    4. ATP Sezon Sonu Turnuvası seyircisiz olacak!
      ATP Sezon Sonu Turnuvası seyircisiz olacak!
    5. Göztepe, Başakşehirli Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini uzattı!
      Göztepe, Başakşehirli Soner Aydoğdu'nun sözleşmesini uzattı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...

    Erdem Özgenç, Gençlerbirliği'nden ayrıldı! 2 talip birden...

    TFF açıkladı, MHK talimatı yürürlüğe girdi! Hakemler...

    TFF açıkladı, MHK talimatı yürürlüğe girdi! Hakemler...

    Son dakika | TFF tüm ligleri tescil etti!

    Son dakika | TFF tüm ligleri tescil etti!

    MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye harcama limiti desteği

    MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye harcama limiti desteği

    Sıradaki Haber