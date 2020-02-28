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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın ilk 11 paylaşımı dikkat çekti! Mehmetçik vurgusu
28.02.2020 - 19:06 | | Skorer

Beşiktaş'ın ilk 11 paylaşımı dikkat çekti! Mehmetçik vurgusu

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mehmetçik vurgulu ilk 11 paylaşımı yapan Beşiktaş'ın ardından Alanyaspor da ilk 11'ini Mehmetçik fotoğrafıyla paylaştı

Beşiktaş'ın ilk 11 paylaşımı dikkat çekti! Mehmetçik vurgusu

Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Siyah - beyazlı kulüp, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silüeti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk Bayrağı'nın vurgulandığı bir fotoğraf paylaştı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı, büyük beğeni topladı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Beşiktaşın ilk 11 paylaşımı dikkat çekti Mehmetçik vurgusu



Alanyspor'dan Mehmetçik vurgusu

Alanyaspor, Beşiktaş maçı ilk 11'ini Mehmetçik fotoğrafıyla paylaştı

Beşiktaşın ilk 11 paylaşımı dikkat çekti Mehmetçik vurgusu

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