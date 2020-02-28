Beşiktaş'ın ilk 11 paylaşımı dikkat çekti! Mehmetçik vurgusu

Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Siyah - beyazlı kulüp, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silüeti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk Bayrağı'nın vurgulandığı bir fotoğraf paylaştı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı, büyük beğeni topladı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.







Alanyspor'dan Mehmetçik vurgusu

Alanyaspor, Beşiktaş maçı ilk 11'ini Mehmetçik fotoğrafıyla paylaştı

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