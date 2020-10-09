Beşiktaş'ın kayıp yabancıları

Beşiktaş'ta 2012-2013 sezonundan itibaren transfer edilen yabancı oyuncuların 15'i, teknik heyetler tarafından fazla düşünülmedi.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın tarafından bu sezon kadroya dahil edilmeyen Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin, bu durumun en çarpıcı örneği oldu.

Geçen sezon transfer edilen ve 2020-2021 sezonu için A takıma dahil edilmeyen Douglas, siyah-beyazlı formayla yaşadığı kısa süreli deneyiminde en istikrarsız oyunculardan biri olarak dikkati çekti. Brezilyalı oyuncu, geçen sezon sadece 5 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında forma giyebildi.

Beşiktaş'a 2018-2019 sezonunun devre arasında gelen Fransız stoper Isimat-Mirin de ilk döneminde 14 maça çıkmasına rağmen sonraki sezonlarda kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer aldı. Geçen sezonu ülkesinin Toulouse takımında kiralık olarak geçiren Fransız futbolcu, bu sezonun başında Douglas ile aynı akıbete uğradı ve kadroya dahil edilmedi.

- Mitrovic, Aras Özbiliz, Milosevic de hayal kırıklığı yaşattı

Siyah-beyazlı ekipte eski başkan Fikret Orman döneminde transfer edilen çok sayıda oyuncu, camiaya aynı hayal kırıklığını yaşattı.

2016-2017 sezonunda transfer edilen Hırvat stoper Matej Mitrovic, ilk döneminde 7 lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Avrupa maçında siyah-beyazlı formayı giydi. Sonraki sezon gözden tamamen düşen Mitrovic, ikişer Süper Lig ve Avrupa, 4 Türkiye Kupası mücadelesinde görev alabildi. 2017-2018 sezonunun devre arasında Club Brugge'e kiralanan Mitrovic, daha sonra bonservisiyle Belçika ekibine gönderildi.

Siyah-beyazlı ekibe 2015-2016'nın devre arasında transfer edilen ve bir sonraki sezonun kadrosunda da kendisine yer bulan Ermeni futbolcu Aras Özbiliz, Beşiktaş'ta kadroda fazla düşünülmeyen oyuncular arasında yer aldı. 2016-2017'de sadece bir lig ve 3 Türkiye Kupası maçında şans bulan Aras, bir sonraki sezonun yarım devresinde bir Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkabildi. Söz konusu sezonun kalan bölümünde kiralık olarak gönderilen Aras, 2018-2019'da da kadroda olmasına rağmen lisansı çıkarılmadığı için formadan uzak kaldı. Aras Özbiliz, fazla şans bulamayarak Beşiktaş'tan ayrıldı.

Savunmaya takviye amacıyla alınan İsveçli Alexander Milosevic de aynı istikrarsız durumu yaşadı.

2014-2015'te genç yaşında transfer edilen Milosevic, söz konusu sezonda 1 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında şans bulabildi. Sonraki sezon yine 1 lig maçında sahaya çıkabilen Milosevic, 3 de Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyebildi. Kalan sezonları kiralık olarak geçiren İsveçli stoper, Beşiktaş'tan fazla forma şansı bulamadan ayrılan oyuncular arasında yer aldı.

- Denys Boyko sadece 5 maçta forma giyebildi

Beşiktaş'ın 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer ettiği Ukraynalı kaleci Denys Boyko, sadece 5 kez siyah-beyazlı formayı giyebildi.

Geldiği ilk sezon 3 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçında görev alabilen Boyko, sonraki sezon Malaga'ya kiralık olarak verildi. Boyko, bir sonraki sezon kadroda olmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş tarafından hiçbir şekilde tercih edilmedi.

- Rhodolfo, Demba Ba ve Pedro Franco sonradan gözden düştü

Beşiktaş'ın son 9 sezonda transfer ettiği yabancı oyuncular arasında yer alan Pedro Franco, Luiz Rhodolfo ve Demba Ba, sonradan gözden düşen oyuncular oldu.

Siyah-beyazlı ekiple 2014-2015'te uzun süreli sözleşme imzalayan Franco, istikrarlı görüntü sergileyerek toplam 37 maça çıktı. Sonraki sezon gözden düşen ve sadece 3 Türkiye Kupası karşılaşmasında şans bulabilen Kolombiyalı oyuncu, başka ekiplere kiralandı. Bir sezon da Boluspor'da kiralık oynayan Franco, daha sonra takımdan ayrıldı.

Beşiktaş'a ilk transferi 2014-2015'te gerçekleşen ve başarılı bir dönem geçirerek Çin'e giden Demba Ba da ikinci denemesinde süre almakta zorlandı. Siyah-beyazlı formayla ilk döneminde 44 resmi karşılaşmaya çıkan Demba Ba, 2016-2017'nin devre arasında kiralık olarak yeniden kadroya dahil edildi. Tecrübeli oyuncu, sakatlık sıkıntısı da yaşadığı bu ikinci döneminde Beşiktaş'ta sadece 2 lig maçında görev alabildi.

Brezilyalı stoper Luiz Rhodolfo da Demba Ba ve Franco'nun yaşadığı akıbetten kurtulamadı. 2015-2016 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş'taki ilk yılında toplam 27 resmi karşılaşmaya çıkan Rhodolfo, yaşadığı ciddi sakatlığın ardından gözden düştü. Bir sonraki sezon 10 resmi karşılaşmada süre alabilen Rhodolfo, daha sonra ülkesine döndü.

- Diğer istikrarsız oyuncular

Siyah-beyazlı ekibin çeşitli dönemlerde kadrosuna dahil ettiği Dentinho, Mamadou Niang, Alexis Delgado, Dany Nounkeu, Jermaine Jones ve Daniel Opare de fazla süre alamamanın sıkıntısını yaşadı.

Beşiktaş'ta iki sezona yakın forma giyen Dentinho, 9 karşılaşmada şans bulabilirken, yarım sezon kiralık olarak transfer edilen Niang ile Jones ise 10'ar maçta oynayabildi.

2015-2016 sezonunda bonservisiyle transfer edilen ama yarım dönem kadroda kalabilen İspanyol stoper Alexis Delgado da 12 resmi karşılaşmaya çıkabildi. Delgado, beklentileri karşılayamayınca yarım sezonluk deneyiminin ardından bonservisiyle ülkesinin Alaves Kulübüne gönderildi.

Yarım sezonluğuna Galatasaray'dan kiralanan Dany ile Daniel Opare de 9'ar karşılaşmada şans bulabildi.

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