Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile tesisin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Tesislerdeki yaşamın Kovid-19 salgınından korunması amacıyla Flora sulama firmasının gönüllü işbirliğiyle yapılan dezenfekte çalışması, haftalık olarak tekrarlanacak.

Beşiktaş Kondisyoneri Stefano Marrone'dan Açıklamalar