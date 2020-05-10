Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı
10.05.2020 - 17:13 | | AA

Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı

Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tipkoronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ın Nevzat Demir Tesisleri'nde dezenfekte çalışması yapıldı
ABONE OL

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, Bioxi marka dezenfektan ile tesisin kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Tesislerdeki yaşamın Kovid-19 salgınından korunması amacıyla Flora sulama firmasının gönüllü işbirliğiyle yapılan dezenfekte çalışması, haftalık olarak tekrarlanacak.

Beşiktaşın Nevzat Demir Tesislerinde dezenfekte çalışması yapıldı

Beşiktaş Kondisyoneri Stefano Marrone'dan Açıklamalar

Irina Moroziuk'un ayna karşısındaki dansı olay oldu...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kübra Dağlı annesi Cansu Dağlı'yla birlikte Skorer canlı yayınında soruları yanıtladı

Kübra Dağlı annesi Cansu Dağlı'yla birlikte Skorer canlı yayınında soruları yanıtladı

Brighton'da koronavirüse rastlanan futbolcu sayısı 3'e çıktı

Brighton'da koronavirüse rastlanan futbolcu sayısı 3'e çıktı

Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbaba'yı eleyerek yarı finale yükseldi

Ferdi Kadıoğlu, Emre Akbaba'yı eleyerek yarı finale yükseldi

Sait Karafırtınalar: Ajdin Hasic ilk 11’i hak etseydi oynatırdık

Sait Karafırtınalar: Ajdin Hasic ilk 11’i hak etseydi oynatırdık

Sıradaki Haber