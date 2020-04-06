Beşiktaş'ın planı futbolcuları ikiye böldü!

SERDAR SARIDAĞ

Taslak gönderildi

Beşiktaş’ta yönetim ve teknik heyetin saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı alması büyük yankı buldu. İki veya üçerli gruplar halinde oyuncuları tesislerde antrenmana çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar hazırlanan taslağı tüm takıma gönderdi. Oyuncuların büyük çoğunluğunun bu planı kabul ettiği ve gruplar halinde de olsa tesislerde idmana çıkmak istedikleri öğrenildi.

‘Risk altındayız’

Yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimlerin ise bu fikre soğuk baktıkları belirlendi. Evden çıkıp koronavirüs kapmaktan korkan oyuncuların virüsü kendi ailelerine de bulaştırma riski nedeniyle tesislere dönme düşüncesine karşı oldukları kaydedildi. Yönetimin ise doktor raporları doğrultusunda hareket edileceğini belirterek oyunculara güvence verdiği ifade edildi.





Beşiktaş, Gaziantep Maçının Perde Arkası