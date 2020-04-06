Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın planı futbolcuları ikiye böldü!
06.04.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ın planı futbolcuları ikiye böldü!

Beşiktaş'ın saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı alması büyük yankı buldu. Oyuncuların büyük çoğunluğunun bu planı kabul etti. Yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimlerin ise bu fikre soğuk baktıkları belirlendi.

Beşiktaş'ın planı futbolcuları ikiye böldü!

SERDAR SARIDAĞ

Taslak gönderildi
Beşiktaş’ta yönetim ve teknik heyetin saha çalışmalarını yeniden başlatma kararı alması büyük yankı buldu. İki veya üçerli gruplar halinde oyuncuları tesislerde antrenmana çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar hazırlanan taslağı tüm takıma gönderdi. Oyuncuların büyük çoğunluğunun bu planı kabul ettiği ve gruplar halinde de olsa tesislerde idmana çıkmak istedikleri öğrenildi.

‘Risk altındayız’
Yabancıların ağırlıkta olduğu bazı isimlerin ise bu fikre soğuk baktıkları belirlendi. Evden çıkıp koronavirüs kapmaktan korkan oyuncuların virüsü kendi ailelerine de bulaştırma riski nedeniyle tesislere dönme düşüncesine karşı oldukları kaydedildi. Yönetimin ise doktor raporları doğrultusunda hareket edileceğini belirterek oyunculara güvence verdiği ifade edildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
UEFA Başkanı Ceferin, Şampiyonlar Ligi finali için tarih verdi

Beşiktaşın planı futbolcuları ikiye böldü

Beşiktaş, Gaziantep Maçının Perde Arkası

Ergin Ataman'dan 'Evde kal' mesajı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi

Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Sivasspor’dan anlamlı paylaşım

Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraflı paylaşım

Abdurrahim Albayrak'tan fotoğraflı paylaşım

Sıradaki Haber