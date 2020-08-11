Beşiktaş'ın rakibi PAOK'ta tanıdık isimler!

Kartal’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Yunanistan’ın PAOK takımı oldu.



İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde 2. eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri bu sezon pandemi nedeniyle 25-26 Ağustos tarihlerinde tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlılar kura gereği maça Yunanistan’da çıkacak. Selanik’te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve beraberliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.



Beşiktaş, PAOK’u yenmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdıracak. Gülen taraf Yunan ekibi olursa, siyah-beyazlı takım yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Kurada AZ Alkmaar, Viktoria Plzen ile eşleşirken, Lokomotiva Zagreb’in rakibi ise Rapid Wien oldu.

PAOK, Yunan ligini geride kalan sezon Olympiakos’un ardından ikinci sırada bitirdi. 41 yaşındaki Portekizli teknik direktör Abel Ferreira’nın çalıştırdığı Yunan ekibi maçlarını Toumba Stadı’nda oynuyor.

Nijerya asıllı İngiliz golcü Chuba Akpom, PAOK’un en önemli gol kozu olarak dikkat çekiyor. 24 yaşındaki Akpom’un geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ın transfer listesinde olduğu ileri sürülmüştü.

Tanıdık isimler

Yunan ekibinin kadrosunda geçmiş yıllarda Süper Lig’de görev almış Miroslav Stoch ile Diego Biseswar da bulunuyor. Slovak oyuncu Stoch ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor forması giyerken, Hollandalı Biseswar ise Kayserispor’da top koşturdu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Stoch’un, Beşiktaş’a karşı oynaması beklenmiyor.

Namağlup şampiyon

PAOK’un Yunanistan Ligi’nde yalnızca 3 şampiyonluğu bulunuyor. İlk zaferine 1975-1976’da ulaşan siyah-beyazlı ekip, 1984-1985’te ikinci kez ülkenin en büyüğü oldu. PAOK, ligdeki son şampiyonluğunu ise 2018-2019’da namağlup şekilde elde etti. Selanik şehrinin takımı olan PAOK, 7 kez de Yunanistan Kupası’nı müzesine götürdü. Yunanistan temsilcisi, Avrupa kupalarında 180 maça çıkarken, 62 galibiyet, 54 beraberlik ve 64 mağlubiyet aldı.

PAOK - Olympiacos Maçının Perde Arkası