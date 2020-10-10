Beşiktaş'ın yeni lideri Josef de Souza!

Siyah-Beyazlılar, geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal’den kiraladıkları Mohamed Elneny’yle, 18 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu sebebiyle yollarını ayırmıştı. Mısırlı ön liberonun yerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yle yollarını ayıran Josef de Souza’yla dolduran Kara Kartal’da tecrübeli futbolcunun etkili form grafiği teknik ekibi sevindiriyor. Kara Kartal’ın Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybettiği mücadeleye ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalan ve özellikle orta sahadaki başarılı görüntüsüyle güven veren 31 yaşındaki futbolcu, idmanlarda da performans olarak zirve yaptı.

Transfer döneminde takıma katılan 10 isim arasından en çok Josef’in durumundan memnun olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Brezilyalı futbolcuyu Denizli maçından itibaren orta sahada lider oyuncu olarak kullanacağı bildirildi.

‘Büyük takım gibi oynamalıyız’

Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Oynadığımız oyundan ötürü çok mutsuzum. Şampiyonluk için oynamak istiyorsak birçok şeyi düzeltmemiz lazım. İlk olarak büyük takım gibi oynamalıyız” diyen Josef’in, takım arkadaşlarına da bu konuda telkinlerde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş’a yeni katılmasına rağmen ekibi kısa sürede sahiplenmesi sebebiyle teknik ekibin başarılı oyuncuya bir artı puan da buradan verdiği belirtildi.