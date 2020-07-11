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11.07.2020 - 14:04 | | İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaşlı futbolcular ayak tenisi oynadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında pazartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yaptığı idmanla devam etti.

Beşiktaşlı futbolcular ayak tenisi oynadı
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, dinlenme ve kondisyon çalışmasıydı.

Beşiktaşlı futbolcular ayak tenisi oynadı

İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı oyuncular ardından gruplar halinde ayak tenisi oyunları oynadı. Grup maçlarını kazanan futbolcular sevinç fotoğrafları çektirdi. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla Malatya'ya giderek kampa girecek.

 

 

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