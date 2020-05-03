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03.05.2020 - 10:05 |

Beşiktaş'ta 4 isim İstanbul'a dönmeme kararı aldı!

Beşiktaş'ta corona virüsü nedeniyle ülkelerine giden N’Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens İstanbul'a dönmedi. Yıldız isimlerin, maaşlarını alana kadar dönmeme kararı aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta 4 isim İstanbul'a dönmeme kararı aldı!

Beşiktaş'ta N'Koudou, Boateng, Ruiz ve Lens kendilerine verilen süre içinde İstanbul'a dönmedi. İstanbul'dan ayrılırken, mart ayına kadar olacaklarının hesaplarına yatırılacağı sözü verilerek borçsuzluk kağıtları alınan 4 ismin ortak hareket ettiği, alacaklarını tahsil etmedikleri için İstanbul'a dönmedikleri bildirildi.

BUGÜN GELİRLERSE 17 MAYIS'A KADAR KARANTİNA!

Fotomaç'ın haberine göre 4 oyuncu bugün gelse bile en erken 17 Mayıs'a kadar karantinada kalacaklar. 12 Haziran'da ligler başlarsa herhangi bir sosyal mesafeli idman yapmadan, kampa girmek zorunda kalacaklar.

Beşiktaşta 4 isim İstanbula dönmeme kararı aldı

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