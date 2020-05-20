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20.05.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta al gülüm, ver gülüm zamanı!

Hem Süper Lig’in kalan haftalarını hem de transfer dönemini hedeflerine ulaşarak kapatmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın raporuna göre bonservisli oyuncuları da listesine alabilecek.

Beşiktaş'ta al gülüm, ver gülüm zamanı!
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SERDAR SARIDAĞ

Parasal sıkıntılar nedeniyle bonservisi elinde olan ya da kiralık isimlere yönelen siyah-beyazlıların, Sergen Yalçın’ın kadrosunda görmek istediği, sözleşmesi bulunan oyuncuları ise takas yoluyla renklerine bağlamanın planlarını yaptığı belirlendi.

Oynama garantisi
TFF ve Bankalar Birliği’nden transfer limiti ve mali konularda esneklik bekleyen siyah-beyazlılar, bonservisli isimler için kulüplere oyuncu ve bir miktar para vererek transferi noktalamaya çalışacak. Koronavirüs salgını nedeniyle dünya futbolunun sarsılmasını göz önünde bulunduran yönetim, yurt dışından yapılacak transferleri de takas yoluyla bitirmeyi hedefliyor. Bazı genç oyuncuların ise kulüplerine oynama garantisi verilerek kadroya katılması düşünülüyor.

Beşiktaşta al gülüm, ver gülüm zamanı

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