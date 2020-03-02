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02.03.2020 - 13:20 | | AA

Beşiktaş’ta Ankaragücü hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 25. haftasında Ankaragücü’nü konuk edecek olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş’ta Ankaragücü hazırlıkları başladı

Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettikten sonra 2 gün izin yapan Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana, sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve tedavisine başlanan Gökhan Gönül katılmadı. Boateng ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

Düz koşu ve istasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. 3 takıma ayrılan futbolcular idmanın son bölümünde yarım sahada taktik çift kale maç yaptı.

6 Mart Cuma günü taraftarı önünde Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş’ta Ankaragücü hazırlıkları başladı

 

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