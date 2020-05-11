Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta antrenman korkusu!
11.05.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta antrenman korkusu!

Beşiktaş’ta koronavirüs vakasının çıkması sonrası takımda tedirginlik başladı. Başta astım hastası olan Atiba ve birçok oyuncu, riske girmeden 14 günlük karantinadan yana oldukları bildirildi

Beşiktaş'ta antrenman korkusu!
ABONE OL

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ta 1 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs çıkmasının ardından futbolcularda antrenman tedirginliği başladı.
Ligler için 12 Haziran tarihiyle Beşiktaş düğmeye basmış ve koronavirüs testlerini yaptırmıştı. Yarın testten geçecek olan futbolcuların çoğunun, sonuç ne olursa olsun 14 günlük karantinadan yana oldukları öğrenildi.
Özellikle astım hastası olduğu için özel bir ilaçla maçlara çıkan Atiba Hutchinson’ın, deyim yerindeyse şok yaşadığı vurgulandı.
Ligler askıya alınmadan önceki Galatasaray derbisine de çıkmak istemeyen futbolcuların liderliğini yapan Atiba ve birçok oyuncunun, riske girmek istemediği bildirildi.
Yarınki testlerin sonucu çıkana kadar antrenmanlarını askıya alan Beşiktaş Yönetimi, Sağlık Bakanlığı ile temasa geçerek ne yapılması konusunda tavsiyeler alacak.
Beşiktaş Yönetimi acil olarak durum değerlendirmesi yaparken, gerekirse tüm futbolcuları Nevzat Demir Tesisleri’nde karantinaya almayı planladığı ortaya çıktı.
Bu konuda henüz bir yol haritası çizmeyen yönetimin, karantina olmaması durumunda ise sıklıkla takıma test yaparak antrenmanlara devam etmeyi planladığı vurgulandı.

Beşiktaşta antrenman korkusu

Beşiktaş Kondisyoneri Stefano Marrone'dan Açıklamalar

    Irina Moroziuk'un ayna karşısındaki dansı olay oldu...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İspanya'da 5 futbolcunun daha testi pozitif çıktı

    İspanya'da 5 futbolcunun daha testi pozitif çıktı

    La Liga'dan Rüştü Reçber ve Enes Ünal'a doğum günü kutlaması

    La Liga'dan Rüştü Reçber ve Enes Ünal'a doğum günü kutlaması

    Vitoria Guimaraes'in 3 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi

    Vitoria Guimaraes'in 3 futbolcusunda koronavirüs tespit edildi

    Garry Rodrigues: "Fenerbahçe'den ayrılma düşüncem yok"

    Garry Rodrigues: "Fenerbahçe'den ayrılma düşüncem yok"

    Sıradaki Haber