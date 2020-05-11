Beşiktaş'ta antrenman korkusu!

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ta 1 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs çıkmasının ardından futbolcularda antrenman tedirginliği başladı.

Ligler için 12 Haziran tarihiyle Beşiktaş düğmeye basmış ve koronavirüs testlerini yaptırmıştı. Yarın testten geçecek olan futbolcuların çoğunun, sonuç ne olursa olsun 14 günlük karantinadan yana oldukları öğrenildi.

Özellikle astım hastası olduğu için özel bir ilaçla maçlara çıkan Atiba Hutchinson’ın, deyim yerindeyse şok yaşadığı vurgulandı.

Ligler askıya alınmadan önceki Galatasaray derbisine de çıkmak istemeyen futbolcuların liderliğini yapan Atiba ve birçok oyuncunun, riske girmek istemediği bildirildi.

Yarınki testlerin sonucu çıkana kadar antrenmanlarını askıya alan Beşiktaş Yönetimi, Sağlık Bakanlığı ile temasa geçerek ne yapılması konusunda tavsiyeler alacak.

Beşiktaş Yönetimi acil olarak durum değerlendirmesi yaparken, gerekirse tüm futbolcuları Nevzat Demir Tesisleri’nde karantinaya almayı planladığı ortaya çıktı.

Bu konuda henüz bir yol haritası çizmeyen yönetimin, karantina olmaması durumunda ise sıklıkla takıma test yaparak antrenmanlara devam etmeyi planladığı vurgulandı.

Beşiktaş Kondisyoneri Stefano Marrone'dan Açıklamalar