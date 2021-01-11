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11.01.2021 - 11:03 |

Son dakika | Beşiktaş'ta ayrılık! Douglas, Brezilya'ya dönüyor...

Beşiktaş, Brezilyalı sağ bek Douglas ile yollarını ayırıyor. Todofichajes'te yer alan habere göre geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve yaklaşık 1 yıldır forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi feshediliyor.

Son dakika | Beşiktaş'ta ayrılık! Douglas, Brezilya'ya dönüyor...
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Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Douglas'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Sivasspor'da gösterdiği performansla Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı sağ bek Siyah Beyazlı takımda bekleneni veremedi.

Todofichajes'te yer alan habere göre geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakılan ve yaklaşık 1 yıldır forma giyemeyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi feshediliyor. Douglas'ın ülkesi Brezilya2ya geri döneceği iddia edilirken Sao Paulo'ya geri dönmek için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Douglas, Beşiktaş'ta sadece 7 maçta forma giyebildi. Brezilyalı futbolcunun Transfermarkt'taki değeri 200 bin euro olarak belirlenmiş durumda.

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Son dakika | Beşiktaşta ayrılık Douglas, Brezilyaya dönüyor...

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