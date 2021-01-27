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27.01.2021 - 07:00 |

Beşiktaş'ta ayrılık! Mirin'in yeni adresi Kansas

Sezon başında kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'in ABD Ligi temsilcisi Kansas City'ye transfer olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta ayrılık! Mirin'in yeni adresi Kansas
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Kartal’da sezon başında kadro dışı bırakılan isimlerden Isimat Mirin, ABD Ligi ekibi Kansas City’den teklif aldı.

Beşiktaş’la olan sözleşmesi karşılıklı feshedilecek deneyimli stoperin önümüzdeki günlerde ABD’ye gideceği öğrenildi. Jeremain Lens’in de yurt dışından bazı teklifler aldığı ve artık ayrılık hazırlıkları yaptığı ifade edildi. 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncunun ülkesine veya Arap liglerine gitmeyi planladığı aktarıldı. Bu arada bir türlü ayrılığa yanaşmayan Brezilyalı sağ bek Douglas’ın kontratının da karşılıklı anlaşmayla bitirilmesinin düşünüldüğü belirtildi.

Beşiktaşta ayrılık Mirinin yeni adresi Kansas

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