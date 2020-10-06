06.10.2020 - 07:00 |
Beşiktaş'ta Başkan Çebi ile Sergen Yalçın’ın 4 saatlik zirvesi
Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın dün BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın dün BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi.
Çebi ile Yalçın arasındaki zirve yaklaşık dört saat sürdü. Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldukları maçtan sonra transfer konusunda yönetimi eleştiren Sergen Yalçın’ın yaşadığı sıkıntıları Başkan Çebi ile paylaştığı ifade edildi.
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