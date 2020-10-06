Beşiktaş'ta Başkan Çebi ile Sergen Yalçın’ın 4 saatlik zirvesi

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın dün BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi.

Çebi ile Yalçın arasındaki zirve yaklaşık dört saat sürdü. Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldukları maçtan sonra transfer konusunda yönetimi eleştiren Sergen Yalçın’ın yaşadığı sıkıntıları Başkan Çebi ile paylaştığı ifade edildi.

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