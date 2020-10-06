Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Başkan Çebi ile Sergen Yalçın’ın 4 saatlik zirvesi
06.10.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Başkan Çebi ile Sergen Yalçın’ın 4 saatlik zirvesi

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın dün BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi.

Beşiktaş'ta Başkan Çebi ile Sergen Yalçın’ın 4 saatlik zirvesi
ABONE OL

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın dün BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi.
Çebi ile Yalçın arasındaki zirve yaklaşık dört saat sürdü. Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup oldukları maçtan sonra transfer konusunda yönetimi eleştiren Sergen Yalçın’ın yaşadığı sıkıntıları Başkan Çebi ile paylaştığı ifade edildi.

Beşiktaşta Başkan Çebi ile Sergen Yalçın’ın 4 saatlik zirvesi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer Haberleri | İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki tüm transferleri!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Transferler peş peşe geldi! Günün biten imzaları...

Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta!

 

    Diego Perotti Fenerbahçe'de
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. ‘Fenerbahçe'de Kemal Ademi ikinci Muriç olur’
      ‘Fenerbahçe'de Kemal Ademi ikinci Muriç olur’
    2. Beşiktaş'ta Başkan Çebi ile Sergen Yalçın’ın 4 saatlik zirvesi
      Beşiktaş'ta Başkan Çebi ile Sergen Yalçın’ın 4 saatlik zirvesi
    3. Vestel'den voleybola sponsorluk desteği!
      Vestel'den voleybola sponsorluk desteği!
    4. A Milli Takım'ın Rusya hazırlığı Köln’de
      A Milli Takım'ın Rusya hazırlığı Köln’de
    5. Fenerbahçe transferde gövde gösterisi yaptı!
      Fenerbahçe transferde gövde gösterisi yaptı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Galatasaray'da Seri ve Onyekuru çabası sonuçsuz kaldı!

    Son dakika | Galatasaray'da Seri ve Onyekuru çabası sonuçsuz kaldı!

    Son dakika | Galatasaray, Fenerbahçeli Rodrigues ile ilgilendi!

    Son dakika | Galatasaray, Fenerbahçeli Rodrigues ile ilgilendi!

    Beşiktaş'ta Mandzukic’e para yok!

    Beşiktaş'ta Mandzukic’e para yok!

    Trabzonspor'dan defansa bir transfer daha!

    Trabzonspor'dan defansa bir transfer daha!

    Sıradaki Haber