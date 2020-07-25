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25.07.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sevinci! Para kasada kaldı...

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında ekonomik bir rahatlama yaşandı. Tecrübeli forvetin alacaklarının yüzde 40’ını bırakmasıyla 45 milyon TL’ye yakın bir tasarruf sağlandı

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SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş ile yollarını ayırarak Fransa’nın Lille kulübüyle el sıkışan Burak Yılmaz, bu gidişiyle siyah-beyazlı kulübün önemli derecede tasarruf yapmasını da sağladı.
Normal şartlarda Beşiktaş ile sözleşmesi bir sene sonra bitecek olan fakat kasada ekstra bir yıllık daha sözleşmesi çıkan Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrasında, 5 milyon euro kasada kalmış oldu.
Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’tan alacağı olan 1.5 milyon euronun yüzde 40’ını kulüpte bırakması nedeniyle de ekstra bir tasarruf sağlamış olan Beşiktaş Yönetimi toplamda 45 milyon TL’ye yakın bir tasarrufta bulunmuş oldu.
TFF’nin, limit ve bütçe konusundaki kararlarına göre hareket etmek zorunda olan siyah-beyazlı yönetimin, Karius, Boateng, Rebocho, Ruiz ve Burak’ın ayrılmasından sonra bütçede biraz rahatlama sağladı.
Bütçeyi daha da aşağıya çekmeye devam edecek olan siyah-beyazlı yönetim, Burak Yılmaz gibi başka oyuncularla da ayrılıklar planlıyor. İndirim konusunda istediği geri dönüşü alamayan siyah-beyazlıların, ağustos ayı içerisinde başka sürpriz ayrılıklara imza atması bekleniyor.

Beşiktaşta Burak Yılmaz sevinci Para kasada kaldı...

Beşiktaşta Burak Yılmaz sevinci Para kasada kaldı...

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