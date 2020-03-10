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10.03.2020 - 13:55 | | İHA

Beşiktaş'ta Caner Erkin antrenmana katılmadı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını basına kapalı olarak sürdürdü.

Beşiktaş'ta Caner Erkin antrenmana katılmadı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile 15 Mart Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, dün başladığı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Çalışmaya soğuk algınlığı devam eden ve dinlendirilen Caner Erkin katılmadı. Dorukhan Toköz ise bireysel çalışmalarına devam etti. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas idmanı, 5’e 2 top kapma ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapan futbolcular ardından yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının hazıklıklarına yarın sabah 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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