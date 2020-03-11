Beşiktaş'ta Caner Erkin idmana katıldı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

İdmana Caner Erkin'in de katıldığı, Dorukhan Toköz'ün ise bireysel çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.