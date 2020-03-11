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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Caner Erkin idmana katıldı
11.03.2020 - 14:20 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta Caner Erkin idmana katıldı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmana futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

İdmana Caner Erkin'in de katıldığı, Dorukhan Toköz'ün ise bireysel çalışmalara devam ettiği aktarıldı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaşta Caner Erkin idmana katıldı

Beşiktaşta Caner Erkin idmana katıldı

 

 

 

 

 

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