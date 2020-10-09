09.10.2020 - 20:24 |
BeÅŸiktaÅŸ'ta çift kale maç! Denizlispor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±...
Yukatel Denizlispor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± akÅŸam antrenmanÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ±nda Yukatel Denizlispor ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± akÅŸam antrenmanÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netimindeki idman, Ä±sÄ±nma, istasyon koÅŸularÄ± ve aÃ§ma-germe Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ya baÅŸladÄ±.Â
Pas ve dar alanda top kapma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sÃ¼ren antrenman, Ã§ift kale maÃ§la sona erdi.Â
Siyah-beyazlÄ± ekip, Yukatel Denizlispor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.