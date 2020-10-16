BeÅŸiktaÅŸ'ta Denizlispor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

SÃ¼per Lig'de 5. haftayÄ± "bay" geÃ§ecek BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, gÃ¼nÃ¼ Ã§ift idmanla tamamladÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, siyah-beyazlÄ±lar, ligin 6. haftasÄ±nda 26 Ekim Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde yapÄ±lan gÃ¼nÃ¼n ikinci idmanÄ±nda kondisyon ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

IsÄ±nma ve istasyon koÅŸularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§ma germe hareketleriyle baÅŸlayan idman, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas uygulamalarÄ±yla devam etti. Antrenman, yarÄ±m sahada yapÄ±lan Ã¼Ã§ takÄ±mlÄ± turnuva maÃ§larÄ±yla sona erdi.Â

BeÅŸiktaÅŸ, Yukatel Denizlispor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla devam edecek.

MaÃ§ Ã–zeti: BeÅŸiktaÅŸ 5-2 Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k