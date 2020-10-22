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22.10.2020 - 15:03 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları yaptı.

Taktik programın yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

Beşiktaşta Denizlispor maçı hazırlıkları

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