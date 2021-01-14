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14.01.2021 - 15:50 | | İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü Galatasaray ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına, ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün akşam Çaykur Rizespor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. Ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarına yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaşta derbi hazırlıkları başladı

 

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