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23.11.2020 - 15:19 | | AA

Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile 29 Kasım Pazar günü oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve taktik çalışma yaptı.

Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

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Beşiktaşta derbi mesaisi başladı

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