Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta dev operasyon yaklaşıyor
15.04.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta dev operasyon yaklaşıyor

Beşiktaş, verimsiz yabancılardan Jeremain Lens, Enzo Roco ve Douglas ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak istiyor.

 Önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen Douglas ve Enzo Roco’nun bedelsiz serbest bırakılmaları, yönetim kurulunun verdiği özel izinden yararlanarak geçtiğimiz hafta ülkesi Hollanda’ya giden Lens’in ise makul bir bonservisle satılması düşünülüyor.

2022’ye kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki Lens ile Feyenoord’un ciddi olarak ilgilendiği ifade ediliyor.

Kartal kadrosundaki kiralık oyuncularla da vedalaşacak. Karius, Rebocho, Diaby ve Boateng’le liglerin bitimiyle birlikte yollarını ayıracak olan siyah-beyazlıların, Elneny ile devam etmesi de çok zor görünüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadroda tutulmasını istediği Mısırlı orta sahanın yüksek maliyeti en büyük engel olarak görülüyor.

Beşiktaşta dev operasyon yaklaşıyor

Beşiktaşta dev operasyon yaklaşıyor

Yusuf Günay: Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta dev operasyon yaklaşıyor

Beşiktaş'ta dev operasyon yaklaşıyor

Corona günlerinde Roberto Soldado sürprizi

Corona günlerinde Roberto Soldado sürprizi

Plakasını değiştirdi, kulüpten kovuldu!

Plakasını değiştirdi, kulüpten kovuldu!

Aaron Appindangoye: "Futbolu çok özlüyorum"

Aaron Appindangoye: "Futbolu çok özlüyorum"

Sıradaki Haber