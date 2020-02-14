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14.02.2020 - 09:47 |

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübünde 2020 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda saat 10.30'da başlayacak toplantıda, denetim kurulunun raporları açıklanacak ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılacak.

Güncel konuların da görüşüleceği toplantıda, 2019 yılı itibarıyla kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak divan kuruluna katılan üyelere mazbata verilecek.

Beşiktaşta divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

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