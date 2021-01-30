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30.01.2021 - 00:36 |

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya sürpriz talip! Teklif ortaya çıktı...

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya sürpriz bir talip çıktı. İtalya'nın Parma kulübünün Beşiktaş'a 2.5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya sürpriz talip! Teklif ortaya çıktı...
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Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'ya sürpriz bir transfer teklifi olduğu ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre Domaogoj Vida için İtalya'nın Parma kulübünün Beşiktaş'a 2.5 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi. Yapılan resmi teklife Beşiktaş yönetiminin olumsuz yanıt vereceği, transfer döneminin son günlerinde yerini doldurmanın zor olacağı ve kadroyu bozmamak adına Parma'ya ret yanıtı iletileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta savunmanın kritik isimlerinden olan Hırvat Milli futbolcu Vida, bu sezon çıktığı 15 Süper Lig maçında 2 de gol kaydetmişti.

Beşiktaşta Domagoj Vidaya sürpriz talip Teklif ortaya çıktı...

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