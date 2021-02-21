Beşiktaş'ta Dorukhan gerçeği ortaya çıktı!
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı.
Takvim'in haberine göre, Dorukhan'ın yeni sözleşme için Siyah-beyazlı yönetimden yıllık 7 milyon TL garanti para, maçbaşı 100 bin TL istediği öğrenildi. Ancak yönetim bu teklife yanaşmadı.
Siyah-beyazlı kurmaylar, takımdakil geleceği merak konusu olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni teklifini yaptı.
ÖNERİLEN SÖZLEŞME ORTAYA ÇIKTI!
Transfer komitesi Dorukhan'a yıllık 5 milyon TL ile birlikte maçbaşı 40 bin TL önerdiği ortaya çıktı. Her iki tarafın ortak bir noktada buluşup buluşamayacakları ise merak konusu.