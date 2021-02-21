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21.02.2021 - 09:33 | | Fotomaç

Beşiktaş'ta Dorukhan gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Dorukhan gerçeği ortaya çıktı!
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Beşiktaş yönetiminin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz için verdiği 1 aylık düşünme süresi dolmak üzereyken her iki tarafın istekleri gün yüzüne çıkmaya başladı.

Takvim'in haberine göre, Dorukhan'ın yeni sözleşme için Siyah-beyazlı yönetimden yıllık 7 milyon TL garanti para, maçbaşı 100 bin TL istediği öğrenildi. Ancak yönetim bu teklife yanaşmadı.

Siyah-beyazlı kurmaylar, takımdakil geleceği merak konusu olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni teklifini yaptı.

ÖNERİLEN SÖZLEŞME ORTAYA ÇIKTI!

Transfer komitesi Dorukhan'a yıllık 5 milyon TL ile birlikte maçbaşı 40 bin TL önerdiği ortaya çıktı. Her iki tarafın ortak bir noktada buluşup buluşamayacakları ise merak konusu.

Beşiktaşta Dorukhan gerçeği ortaya çıktı

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