Beşiktaş'ta flaş Vida gelişmesi! İtalyan taklip...

Beşiktaş ile 2 sezonluk sözleşmesi kalan Vida için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Seria A ekiplerinden Parma'nın daha önce de talip olduğu Domagoj Vida'yla yeniden ilgilendiği iddia edildi.

Tuttomercato'nun haberine göre Hırvat oyuncuyla İtalyan ekibinin dışında Seria A'dan başka takımların da ilgilendiği belirtildi. Öte yandan 2019 yılında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis ile Beşiktaş'a transfer olan İsimat Mirin'in, MLS ekibi Kansas City ile görüştüğü öğrenildi.