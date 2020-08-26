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26.08.2020 - 15:47 |

Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu

Beşiktaş'ta yeni sezonda Süper Lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belli oldu.

Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların formaya yazılacak isimleri ve numaraları sırasıyla şöyle:

"Isimat: 2, Roco: 3, Douglas: 5, Nkoudou: 7, Umut: 8, G. Yalçın: 9, O. Özyakup: 10, Boyd: 11, Erdoğan: 12, Hutchinson: 13, Larin: 17, Hasic: 19, Necip Uysal: 20, Nsakala: 21, Ljajic: 22, W. Souza: 23, Vida: 24, Alpay: 25, Dorukhan: 26, Ersin: 30, Rıdvan: 33, Kartal: 41, Oliver: 43, Emre: 61, Lens: 77, Utku: 97"

Beşiktaşta forma numaraları belli oldu

Maç özeti | PAOK-Beşiktaş: 3-1

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