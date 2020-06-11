Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta futbolculara para dopingi
11.06.2020 - 10:08 | | Takvim

Beşiktaş'ta futbolculara para dopingi

Beşiktaş lige dönüşe hazırlanırken, yönetim oyunculara moral olmak adına ödemelere devam ediyor.

Beşiktaş'ta futbolculara para dopingi
ABONE OL

Beşiktaş yönetimi, Antalya maçı öncesinde futbolcuların biriken maaşlarının bir kısmını ödedi.

Lig öncesi oyuncuların moralini yükselten yönetim, futbolcuları tesislerde de yalnız bırakmıyor.

Futbolcularla bire bir ilgilenen Başkan Ahmet Nur Çebi ve arkadaşları, kalan ödemelerin de en kısa sürede yapılacağını aktardı.

Öte yandan TFF'nin belirlediği kriterlerden dolayı Siyah-Beyazlılar bugün (12 Haziran) Kovid-19 testinden geçecek.

Beşiktaşta futbolculara para dopingi

Beşiktaş'ta Çekişmeli Ayak Tenisi Maçı: Burak-Necip VS Gökhan-Caner

Corona virüs sonrası Veliefendi'de kaza! Başlar başlamaz düştü...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Süper Lig’de perde 87 gün sonra açılıyor
    Süper Lig’de perde 87 gün sonra açılıyor
  2. Emre Belözoğlu: Geleceğin takımını kurmak için çabalıyoruz
    Emre Belözoğlu: Geleceğin takımını kurmak için çabalıyoruz
  3. Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor! 3 dev...
    Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor! 3 dev...
  4. Kayserispor, İstanbul'a 21 futbolcuyla gidiyor
    Kayserispor, İstanbul'a 21 futbolcuyla gidiyor
  5. Son dakika transfer haberleri | Tottenham'ın yıldızı Vertonghen Galatasaray'a...
    Son dakika transfer haberleri | Tottenham'ın yıldızı Vertonghen Galatasaray'a...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig öncesi zirvedeki 4 takımın hocası konuştu

Süper Lig öncesi zirvedeki 4 takımın hocası konuştu

Son dakika | Trabzonspor'a Jose Sosa şoku

Son dakika | Trabzonspor'a Jose Sosa şoku

Borussia Dortmund Jadon Sancho için 125 milyon euro istiyor

Borussia Dortmund Jadon Sancho için 125 milyon euro istiyor

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü: Mario Mandzukic

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü: Mario Mandzukic

Sıradaki Haber