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10.07.2020 - 17:11 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaş'ta genç stoper Halil Duman göz dolduruyor

Siyah-beyazlı takımın genç stoperi Halil Duman ve 5 isim, U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur Müsabakaları kadrosunda yer alıyor.

Beşiktaş'ta genç stoper Halil Duman göz dolduruyor
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi hem şampiyonluk mücadelesi verecek hem düşük bütçeli olacak takım kurma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, U19 takımındaki oyuncularını yakından takip ediyor.

Beşiktaşta genç stoper Halil Duman göz dolduruyor

Beşiktaşta özellikle Vida ve Ruiz için transfer haberleri çıkarken, bu oyuncuların yerine altyapıda görev yapan Halil Duman ve Erdoğan Kayanın ismi geçiyor. Hem kendi takımında hem de U19 Milli Takımında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 19 yaşındaki Halil Dumanın siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesinde A takımla hazırlık kampında da yer alması bekleniyor.

U19 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELİT TUR MÜSABAKALARI KADROSUNDA YER ALIYOR

Eylül ayında Hırvatistanda düzenlenecek U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur Müsabakaları kadrosunda da yer alan genç stoper, göstereceği performansla teknik direktör Sergen Yalçının gözüne girmeye çalışacak.

Öte yandan, U19 Milli Takımı'nda Beşiktaş'tan Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Emre Yıldız, Oğuzhan Akgün ve İlkay İşler gibi isimler de görev alıyor. Bu sezon Erdoğan Kaya siyah-beyazlıların A takımında şans bulurken, diğer isimlerin de gelecek sezonlarda aynı kategoride ter dökmeleri bekleniyor.

AMATÖRDEN BEŞİKTAŞ'A

Balıkesirin amatör takımlarından Dursunbey Belediyesporda futbola başlayan sonrasında da Bursaspor'da 2 yıl ter döken genç stoper 7 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta gösterdiği performans sonrası profesyonel sözleşme imzalarken, uzun yıllar hem siyah-beyazlılarda hem de milli takımda görev almayı hedefliyor. Özellikle hava toplarında çok etkili olan Duman, bu sezon U19 maçında 20 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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