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22.07.2020 - 20:41 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada turnuva maçları ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaşta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

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