Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
30.09.2020 - 14:59 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

ABONE OL

 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde duruldu. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı. Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaşta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

 

 

  

Konyaspor'dan top toplayıcı gence ödül! Beşiktaş galibiyetinde...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu
    Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu
  2. Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu 1922 Konyaspor'a kiraladı
    Göztepe, Ege Özkayımoğlu'nu 1922 Konyaspor'a kiraladı
  3. Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlacak?
    Bayern Münih-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlacak?
  4. Son dakika - Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
    Son dakika - Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı
  5. Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
    Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Steven Gerrard: Galatasaray çok büyük bir takım, favori onlar

Steven Gerrard: Galatasaray çok büyük bir takım, favori onlar

Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe'de Karagümrük hazırlıkları devam etti

Serena Williams Fransa Açık'tan çekildi

Serena Williams Fransa Açık'tan çekildi

Sıradaki Haber