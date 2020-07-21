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21.07.2020 - 21:54 | |   İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide görev alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaşta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Başkan Çebi antrenmanda

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip etti.

Başkan Çebi, yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan ile idmanın bir bölümünü izledi.

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