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25.12.2020 - 09:20 |

Beşiktaş'ta Ghezzal, Caner Erkin'i yakaladı

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ghezzal yine skora katı sağlayan isim oldu. Beşiktaşlı yıldız yaptığı asist ile Caner Erkin'i yakaladı.

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Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Rachid Ghezzal, son olarak Ankaragücü maçında Vida'nın golünde asist yapan oyuncu oldu. Ghezzal böylece Süper Lig'de toplam 5 asiste ulaştı ve Caner Erkin'e ortak oldu.

Geride kalan haftalarda Beşiktaşlı Ghezzal ve Fenerbahçe'den Caner Erkin ligin en çok asist yapan iki oyuncuları oldu.

Beşiktaşta Ghezzal, Caner Erkini yakaladı

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