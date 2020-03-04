Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Gökhan Gönül idmana çıkmadı
04.03.2020 - 13:48 | | İSTANBUL (AA)

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül idmana çıkmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında 6 Mart Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül idmana çıkmadı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve istasyon koşularının ardından ayak tenisi ve şut çalışması yaptığı belirtildi.

Bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren Gökhan Gönül'ün antrenmana katılmadığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Fernando: "Şampiyon olma ihtimalimiz var"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül idmana çıkmadı

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül idmana çıkmadı

Bülent Uygun'dan ligde kalma şifresi: 37 puan...

Bülent Uygun'dan ligde kalma şifresi: 37 puan...

Hikmet Karaman'a coşkulu karşılama

Hikmet Karaman'a coşkulu karşılama

UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı

UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı

Sıradaki Haber