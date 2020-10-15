Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Gökhan Töre ikinci tercih
15.10.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ikinci tercih

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın önümüzdeki dönem sağda Rosier-Ghezzal ikilisine görev verecek. Solda N’Sakala ile N’Koudou’yu düşünen Yalçın, bu bölgedeki sayısal sıkıntıyı Gökhan Töre ile çözecek.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ikinci tercih
ABONE OL

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önümüzdeki dönemde kanat oyuncularından daha fazla verim almayı planlıyor. Siyah-beyazlı çalıştırıcı kanatlarda görev yapan futbolcuların asist ve gol olarak çok daha yüksek sayıda takıma skor katkısı vermesini istiyor.

Kartal bu sezon kanatlarda Gökhan Töre ve Rachid Ghezzal’ı kadrosuna katarken, Ajdin Hasic de takıma geri döndü. Yetersiz performansı yüzünden Jeremain Lens’i kadro dışı bırakan siyah-beyazlılar, Tyler Boyd’u Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilen resmi listeye yazmadı. Bu listede 14’ü yabancı, 15’i Türk toplam 29 futbolcu yer aldı.

Teknik patron Sergen Yalçın’ın elinde şu an 3 sağ kanat, 1 sol kanat oyuncusu bulunuyor. Sağda Ghezzal, Gökhan ve Hasic, solda ise sadece N’Koudou bulunuyor. Sağ kanatta yeni transferler Rosier ve Ghezzal’ı düzenli olarak kullanmaya karar veren Sergen Yalçın, ihtiyaç halinde bu bölgede Gökhan ve Hasic’e de şans tanıyacak.

Sol kanatta ise normal şartlarda N’Sakala ile N’Koudou’nun yer alması planlanıyor. Ancak N’Koudou’nun sık sık sakatlık problemi yaşaması nedeniyle Sergen Yalçın’ın bu bölgede alternatif isimlere de şans tanıması gerekecek. Yalçın’ın, N’Koudou’nun durumuna göre Gökhan Töre’yi sol kanatta kullanmayı düşündüğü belirlendi. Her iki kanatta da görev yapabilen Gökhan özelikle Slaven Bilic döneminde sol kulvardaki performansıyla öne çıkmıştı. Sergen Yalçın’ın, Gökhan’ın yeterince skor katkısı yapamaması halinde sol kanatta Hasic’i de deneyeceği vurgulandı.

Beşiktaşta Gökhan Töre ikinci tercih

 

Bafetimbi Gomis bisiklet turunda!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İngiltere-Danimarka: 0-1
    İngiltere-Danimarka: 0-1
  2. Beşiktaş'ta Gökhan Töre ikinci tercih
    Beşiktaş'ta Gökhan Töre ikinci tercih
  3. ‘İkimizin de hayali gerçekleşti’
    ‘İkimizin de hayali gerçekleşti’
  4. Yok böyle bir blok! Galatasaray'da yöneticiler maça alınmadı...
    Yok böyle bir blok! Galatasaray'da yöneticiler maça alınmadı...
  5. Ljubisa Tumbakovic: “İlk 60 dakika çok iyi oynadık”
    Ljubisa Tumbakovic: “İlk 60 dakika çok iyi oynadık”



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mert Hakan Yandaş: İyi ki Fenerbahçe'ye transfer olmuşum!

Mert Hakan Yandaş: İyi ki Fenerbahçe'ye transfer olmuşum!

İnegölspor'da teknik direktör Özdemir ile yollar ayrıldı

İnegölspor'da teknik direktör Özdemir ile yollar ayrıldı

Şenol Güneş: “Kazanmalıydık, üzgünüz”

Şenol Güneş: “Kazanmalıydık, üzgünüz”

TFF Başkanvekili Ali Düşmez: TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız

TFF Başkanvekili Ali Düşmez: TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız

Sıradaki Haber